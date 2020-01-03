Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,672
| 1,672
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,601
| 1,710
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,395
| 1,399
| DİĞER HUBUBATLAR
| Yulaf
| 1,809
| 1,809
| Mısır
| 1,127
| 1,251
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