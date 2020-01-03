Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,672 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,672 1,672
Ekmeklik diğer buğday 1,601 1,710
ARPALAR

Arpalar

 1,395

 1,399

DİĞER HUBUBATLAR

Yulaf 1,809 1,809
Mısır

 1,127

 1,251

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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