Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,706-1,767 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,706-1,767 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,706 1,767
Makarnalık buğday

 1,897

 1,953

Ekmeklik diğer buğday 1,916 1,916
Düşük vasıflı buğday

 1,657

 1,769

ARPALAR

Arpalar

 1,340

 1,370

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,146

 1,270

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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