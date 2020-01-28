Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,706-1,767 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,706-1,767 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,706
| 1,767
| Makarnalık buğday
| 1,897
| 1,953
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,916
| 1,916
| Düşük vasıflı buğday
| 1,657
| 1,769
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,340
| 1,370
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,146
| 1,270
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