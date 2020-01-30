Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,615-1,781 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,615-1,781 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,615
| 1,781
| Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,680
| 1,680
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,612
| 1,672
| Düşük vasıflı buğday
| 1,604
| 1,655
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,348
| 1,351
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,192
| 1,276
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