Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,615-1,781 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,615-1,781 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,615 1,781
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,680 1,680
Ekmeklik diğer buğday 1,612 1,672
Düşük vasıflı buğday

 1,604

 1,655

ARPALAR

Arpalar

 1,348

 1,351

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,192

 1,276

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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