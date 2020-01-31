Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,530-1,651 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,530-1,651 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Düşük vasıflı buğday
| 1,530
| 1,651
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,338
| 1,341
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,188
| 1,273
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