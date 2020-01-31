Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,530-1,651 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda düşük vasıflı buğdayın kilogramı 1,530-1,651 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Düşük vasıflı buğday

 1,530

 1,651

ARPALAR

Arpalar

 1,338

 1,341

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,188

 1,273

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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