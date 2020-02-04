Konya Ticaret Borsası
7 saat önce
Konya Ticaret Borsasında, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,737-1,783 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:30 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,737-1,783 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,737
| 1,783
| Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,668
| 1,703
| Ekmeklik diğer buğday
|1,666
|1,707
|Düşük vasıflı buğday
|1,604
|1,736
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,350
| 1,361
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,201
| 1,279
| BAKLİYATLAR
|
| Fasulye
|6,682
|6,682
Son Dakika Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi Emeklilerin yeni promosyon miktarı bu ay belli olacak