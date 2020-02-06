Konya Ticaret Borsası
7 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,727-1,786 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,727-1,786 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,727
|1,786
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,682
| 1,682
| Düşük vasıflı buğday
| 1,694
|1,736
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,313
| 1,330
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,203
| 1,278
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