Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

7 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,727-1,786 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,727-1,786 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,7271,786
Ekmeklik diğer buğday 1,682 1,682
Düşük vasıflı buğday

 1,694

1,736
ARPALAR

Arpalar

 1,313

 1,330

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,203

 1,278

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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