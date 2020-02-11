Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,676
| 1,775
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,719
| 1,719
| Düşük vasıflı buğday
| 1,520
| 1,676
| Makarnalık buğday
| 1,790
| 1,810
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,221
| 1,296
| BAKLİYATLAR
|
| Fasulye
| 7,864
| 7,864
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