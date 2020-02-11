Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,676-1,775 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,676 1,775
Ekmeklik diğer buğday 1,719 1,719
Düşük vasıflı buğday

 1,520

 1,676

Makarnalık buğday 1,790 1,810
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,221

 1,296

BAKLİYATLAR
Fasulye 7,864 7,864

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep yapıcı olmaya çalıştım
Kadir Şeker'in kurtardığı kadından "U" dönüşü: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]