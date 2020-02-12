Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,660
| 1,763
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,645
| 1,690
| Düşük vasıflı buğday
| 1,626
|1,755
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,367
| 1,367
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,210
|1,307
| BAKLİYATLAR
|
| Fasulye
| 7,456
|7,456
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