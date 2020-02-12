Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,763 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,660 1,763
Ekmeklik diğer buğday 1,645 1,690
Düşük vasıflı buğday

 1,626

1,755
ARPALAR

Arpalar

 1,367

 1,367

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,210

1,307
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,456 7,456

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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