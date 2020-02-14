Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,689-1,778 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,689-1,778 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

 EN DÜŞÜK

(LİRA)

 EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,689 1,778
Makarnalık buğdaylar 1,812 1,812
Düşük vasıflı buğday

 1,581

 1,738
ARPALAR

Arpalar

 1,336

 1,336
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır

 1,229

 1,286
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,214 5,214

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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