Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,689-1,778 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,689-1,778 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,689
| 1,778
| Makarnalık buğdaylar
| 1,812
| 1,812
| Düşük vasıflı buğday
| 1,581
| 1,738
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,336
| 1,336
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,229
| 1,286
| BAKLİYATLAR
|
| Fasulye
| 5,214
| 5,214
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