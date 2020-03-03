Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,715
| 1,715
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,632
| 1,745
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,689
| 1,910
|Düşük vasıflı buğday
| 1,550
| 1,724
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,305
| 1,354
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,216
| 1,295
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