Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,632-1,745 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,715 1,715
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,632 1,745
Ekmeklik diğer buğday 1,689 1,910
Düşük vasıflı buğday 1,550 1,724
ARPALAR
Arpalar 1,305 1,354
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,216 1,295

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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