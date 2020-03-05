Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,782
| 1,782
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,613
| 1,683
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,663
| 1,663
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,600
| 1,751
|Düşük vasıflı buğday
| 1,575
| 1,674
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,313
| 1,325
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,218
| 1,285
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