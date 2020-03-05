Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,613-1,683 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,782 1,782
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,613 1,683
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,663 1,663
Ekmeklik diğer buğday 1,600 1,751
Düşük vasıflı buğday 1,575 1,674
ARPALAR
Arpalar 1,313 1,325
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,218 1,285

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıdem tazminatında milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Yüzde 30 fazla alabilirsiniz
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:22:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]