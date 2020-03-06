Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,687 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,687 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,687
| 1,687
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,610
| 1,610
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,520
| 1,520
|Düşük vasıflı buğday
| 1,520
| 1,619
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,308
| 1,343
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,233
| 1,291
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