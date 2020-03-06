Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,687 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,687 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,687 1,687
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,610 1,610
Ekmeklik diğer buğday 1,520 1,520
Düşük vasıflı buğday 1,520 1,619
ARPALAR
Arpalar 1,308 1,343
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,233 1,291

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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