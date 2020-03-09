Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,672
| 1,672
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,541
| 1,732
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,576
| 1,954
|Düşük vasıflı buğday
| 1,570
| 1,663
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,296
| 1,333
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,223
| 1,294
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,457
| 7,457
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