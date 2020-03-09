Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,672 1,672
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,541 1,732
Ekmeklik diğer buğday 1,576 1,954
Düşük vasıflı buğday 1,570 1,663
ARPALAR
Arpalar 1,296 1,333
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,223 1,294
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,457 7,457

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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