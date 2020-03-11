Konya Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti

MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek

Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı