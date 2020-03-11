Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,650
| 1,724
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,652
| 1,749
|Düşük vasıflı buğday
| 1,576
| 1,735
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,296
| 1,320
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,223
| 1,290
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