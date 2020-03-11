Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

6 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,650 1,724
Ekmeklik diğer buğday 1,652 1,749
Düşük vasıflı buğday 1,576 1,735
ARPALAR
Arpalar 1,296 1,320
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,223 1,290

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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