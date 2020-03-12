Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,620 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,620
| 1,620
|Düşük vasıflı buğday
| 1,531
| 1,717
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,293
| 1,310
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,105
| 1,292
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,200
| 5,200
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