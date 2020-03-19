Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,630-1,670 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,630-1,670 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,630
| 1,670
|Makarnalık buğday
| 1,917
| 1,917
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,645
| 1,661
|Düşük vasıflı buğday
| 1,678
| 1,678
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,290
| 1,322
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,262
| 1,312
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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