Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,656-1,678 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,656-1,678 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,656
| 1,678
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,665
| 1,665
|Düşük vasıflı buğday
| 1,650
| 1,650
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,289
| 1,331
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,257
| 1,305
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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