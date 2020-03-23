Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,653-1,679 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,653-1,679 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,653
| 1,679
|Düşük vasıflı buğday
| 1,602
| 1,679
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,287
| 1,317
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,254
| 1,310
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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