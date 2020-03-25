Konya Ticaret Borsası
7 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,677-1,707 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,677-1,707 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,677
| 1,707
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,669
| 1,669
|Düşük vasıflı buğday
| 1,667
| 1,761
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,299
| 1,331
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,259
| 1,310
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 8,825
| 8,825
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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