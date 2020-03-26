Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,699 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,699 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,699
| 1,699
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,656
| 1,682
|Düşük vasıflı buğday
| 1,636
| 1,689
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,318
| 1,320
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,206
| 1,305
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 8,278
| 8,278
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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