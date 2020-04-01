Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,753-1,758 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,753-1,758 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,753
| 1,758
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,676
| 1,677
|Düşük vasıflı buğday
| 1,751
| 1,751
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,295
| 1,323
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,288
| 1,331
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 8,102
| 9,204
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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