Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 1,762 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 1,762 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,762
| 1,762
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,629
| 1,687
|Düşük vasıflı buğday
| 1,675
| 1,685
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,311
| 1,320
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,280
| 1,341
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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