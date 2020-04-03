Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,757 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,757 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,757
| 1,757
|Düşük vasıflı buğday
| 1,675
| 1,686
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,306
| 1,340
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,330
| 1,366
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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