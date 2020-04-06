Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,685 ila 1,717 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,685 ila 1,717 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,685
| 1,717
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,677
| 1,687
|Düşük vasıflı buğday
| 1,688
| 1,736
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,317
| 1,342
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,326
| 1,377
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:02 Kaynak: AA
Son Dakika E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi