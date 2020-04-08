Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,710-1,772 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,710-1,772 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,710
| 1,772
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,680
| 1,707
| Düşük vasıflı buğday
| 1,659
| 1,764
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,304
| 1,368
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,330
| 1,346
| BAKLİYATLAR
|
|
| Fasulye
| 11,011
| 11,011
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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