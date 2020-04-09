Konya Ticaret Borsası
16 dakika önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,742 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,742 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,742
| 1,742
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,825
| 1,825
|Düşük vasıflı buğday
| 1,724
| 1,724
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,323
| 1,338
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,331
| 1,359
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:12 Kaynak: AA
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