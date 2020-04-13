Konya Ticaret Borsası
6 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,696-1,775 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,696-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,898
| 1,898
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,696
| 1,775
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,729
| 1,860
|Düşük vasıflı buğday
| 1,699
| 1,742
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,344
| 1,357
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,331
| 1,366
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,486
| 7,486
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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