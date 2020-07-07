Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,686-1,818 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,686-1,818 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,887
| 1,918
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,686
| 1,818
|Ekmeklik beyaz buğday
| 1,681
| 1,813
|Düşük vasıflı buğday
| 1,636
| 1,761
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,651
| 1,777
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,326
| 1,371
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,402
| 1,427
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:47 Kaynak: AA
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