Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,700-1,873 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,700-1,873 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,901
| 1,932
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,700
| 1,873
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,727
| 1,741
|Düşük vasıflı buğday
| 1,600
| 1,825
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,650
| 1,870
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,308
| 1,371
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,301
| 1,420
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:59 Kaynak: AA
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