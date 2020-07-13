Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,709-1,990 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,709-1,990 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,910
| 1,999
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,709
| 1,990
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,677
| 1,998
|Düşük vasıflı buğday
| 1,665
| 1,815
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,707
| 2,003
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,342
| 1,382
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,414
| 1,427
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:09 Kaynak: AA
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