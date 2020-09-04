Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,937-1,954 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,012
|2,042
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,937
|1,954
|Düşük vasıflı buğday
|1,650
|1,946
|Ekmeklik diğer buğday
|1,814
|1,850
|ARPALAR
|Arpalar
|1,389
|1,395
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,504
|7,472
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:23 - Kaynak: AA
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