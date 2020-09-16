Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,837-1,951 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,039
|2,053
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,837
|1,951
|Ekmeklik diğer buğday
|1,814
|1,974
|Düşük vasıflı buğday
|1,801
|1,934
|ARPALAR
|Arpalar
|1,383
|1,401
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,387
|1,468
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,999
|8,180
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:35 - Kaynak: AA
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