Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,901-1,992 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,026
|2,056
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,901
|1,992
|Ekmeklik diğer buğday
|1,860
|1,985
|Düşük vasıflı buğday
|1,886
|1,976
|ARPALAR
|Arpalar
|1,424
|1,442
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,352
|1,490
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,301
|8,057
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:47 - Kaynak: AA
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