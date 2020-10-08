Konya Ticaret Borsası
08.10.2020 17:09
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,017
| 2,136
|Makarnalık buğday
| 2,183
| 2,201
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,988
| 1,988
|Düşük vasıflı buğday
| 2,010
| 2,061
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,491
| 1,517
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,403
| 1,601
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,520
| 8,176
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