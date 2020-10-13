Konya Ticaret Borsası
13.10.2020 16:35
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,158
| 2,295
|Makarnalık buğday
|
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,958
| 2,150
|Düşük vasıflı buğday
| 2.000
| 2,225
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,505
| 1,536
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,516
| 1,662
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 7,390
| 8,133
|YAĞLI TOHUMLAR
|
|
|Ayçiçeği
| 3,507
| 3,507
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