Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,294 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,296
|2,296
|Anadolu beyaz sert buğday
|2,266
|2,266
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,294
|2,294
|Ekmeklik diğer kırmızı buğday
|2,235
|2,235
|Düşük vasıflı buğday
|2,253
|2,301
|ARPALAR
|Arpalar
|1,669
|1,707
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,783
|1,822
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,290
|5,564
|Fasulye
|6,891
|8,018
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi