Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
11.11.2020 16:47
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,277 - 2,398 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,277 - 2,398 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,277
| 2,398
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 2,301
| 2,350
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,265
| 2,386
|Düşük vasıflı buğday
| 2,305
| 2,335
|Makarnalık buğday
| 2,592
| 2,603
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,740
| 1,784
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,204
| 1,863
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 8,724
| 9,236
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