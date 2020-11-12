Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,386 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday (2.derece)
|2,273
|2,352
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,386
|2,386
|Düşük vasıflı buğday
|2,560
|2,600
|ARPALAR
|Arpalar
|1,743
|1,751
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,817
|1,817
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,512
|8,889
|Nohut
|4,509
|4,509
- Kaynak: AA
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