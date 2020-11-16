Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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