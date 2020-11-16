Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
16.11.2020 16:57
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,256-2,345 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,256
| 2,345
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 2,336
| 2,336
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,166
| 2,390
|Düşük vasıflı buğday
| 2,103
| 2,396
|Makarnalık buğdaylar
| 2,450
| 2,514
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,655
| 1,721
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,201
| 1,819
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 9,024
| 9,024
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