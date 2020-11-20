Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,100 2,296 Ekmeklik beyaz sert buğday 2,295 2,295 Makarnalık buğdaylar 2,225 2,225 Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,325 Düşük vasıflı buğday 2,021 2,202 ARPALAR Arpalar 1,640 1,673 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,300 1,761 BAKLİYATLAR Fasulye 8,753 8,753

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