Konya Ticaret Borsası
24.11.2020 14:19
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,188
|2,255
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,252
|2,252
|Makarnalık buğdaylar
|2,343
|2,418
|Ekmeklik diğer buğday
|2,145
|2,275
|Düşük vasıflı buğday
|2,001
|2,198
|ARPALAR
|Arpalar
|1,641
|1,670
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,454
|1,756
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,732
|8,930
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