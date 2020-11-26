Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
26.11.2020 17:07
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,152 - 2,270 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,152 - 2,270 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,152
| 2,270
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,147
| 2,330
|Düşük vasıflı buğday
| 2,122
| 2,172
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,627
| 1,682
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,580
| 1,783
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 7,831
| 7,831
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