Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
27.11.2020 15:57
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,212 - 2,273 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,212 - 2,273 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,212
| 2,273
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,153
| 2,327
|Düşük vasıflı buğday
| 2,152
| 2,182
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,639
| 1,668
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,059
| 1,761
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 8,217
| 8,625
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