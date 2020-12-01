Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,151 - 2,273 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 2,413 2,421 Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,151 2,273 Ekmeklik diğer buğday 2,134 2,340 Düşük vasıflı buğday 2,131 2,255 ARPALAR Arpalar 1,636 1,679 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,409 1,780 BAKLİYATLAR Fasulye 7,708 8,800

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Aşılama 11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi

Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak