Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,151 - 2,273 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,413
|2,421
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,151
|2,273
|Ekmeklik diğer buğday
|2,134
|2,340
|Düşük vasıflı buğday
|2,131
|2,255
|ARPALAR
|Arpalar
|1,636
|1,679
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,409
|1,780
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,708
|8,800
- Kaynak: AA
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