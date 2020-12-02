Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
02.12.2020 12:43
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,246 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,246 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
| 2,418
| 2,418
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,246
| 2,246
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
| 2,340
| 2,340
|Düşük vasıflı buğday
| 2,331
| 2,412
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,683
| 1,688
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,742
| 1,773
|BAKLİYATLAR
|Nohut
| 4,604
| 4,604
|Fasulye
| 7,778
| 7,778
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