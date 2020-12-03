Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,031-2,263 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,417
|2,420
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,031
|2,263
|Ekmeklik diğer buğday
|2,154
|2,338
|Düşük vasıflı buğday
|2,154
|2,190
|ARPALAR
|Arpalar
|1,662
|1,692
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,602
|1,762
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,303
|8,889
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika