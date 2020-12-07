Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
07.12.2020 15:25
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,169
| 2,265
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,168
| 2,317
|Makarnalık buğdaylar
| 2,428
| 2,434
|Düşük vasıflı buğday
| 2,149
| 2,157
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,679
| 1,697
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,512
| 1,738
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 6,501
| 8,417
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