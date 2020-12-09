Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,112-2,261 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,430
|2,430
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,112
|2,261
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,128
|2,128
|Ekmeklik diğer buğday
|2,101
|2,176
|Düşük vasıflı buğday
|2,294
|2,294
|ARPALAR
|Arpalar
|1,641
|1,670
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,473
|1,712
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,268
|8,404
- Kaynak: AA
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