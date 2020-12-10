Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

10.12.2020 15:27
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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125-2,238 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125-2,238 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday 2,407 2,420
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,125 2,238
Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,176
Düşük vasıflı buğday 2,262 2,294
ARPALAR

Arpalar 1,635 1,661
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,552 1,661
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,300 8,750

Ticaret, Buğday, Konya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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