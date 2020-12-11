Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,079-2,226 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,301
|2,301
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,079
|2,226
|Ekmeklik diğer buğday
|2,091
|2,300
|Düşük vasıflı buğday
|1,651
|1,700
|ARPALAR
|Arpalar
|1,647
|1,665
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,401
|1,724
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,526
|8,526
- Kaynak: AA
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